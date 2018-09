Ieri sera a Maiori in Costiera amalfitana uomo di 59 anni sarebbe stato accoltellato per sedare una lite tra un figlio e un conoscente ma la lite e degenerata , all’improvviso spunta un coltello e l’uomo viene accoltellato alla spalla. Da alcune testimonianze sembrerebbe che la lama del coltello si sia spezzata e che l’uomo sia stato soccorso dai sanitari e trasportato direttamente all’ospedale di Salerno in codice rosso.Sul posto i carabinieri per indagare capire la dinamica. Non è la prima volta che girano notizie del genere infondate in Costa d’ Amalfi, l’ultima volta a Positano un uomo in preda all’alcol si ferì da solo e non ricordandosi pensava di essere stato accoltellato.