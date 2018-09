Maiori uomo di 59 anni accoltellato per una lite condominiale. Arrestato 26enne AGGIORNAMENTI

Ieri sera a Maiori in Costiera amalfitana uomo di 59 anni sarebbe stato accoltellato per sedare una lite tra un figlio e un conoscente in un condominio, quando a un certo punto è stato accoltellato. Da alcune testimonianze sembrerebbe che la lama del coltello si sia spezzata e che l’uomo sia stato soccorso dai sanitari e , considerando anche le difficoltà in cui versa l’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello, è stato trasportato direttamente all’ospedale di Cava de Tirreni ( Salerno ) in codice rosso.S ul posto i carabinieri per indagare capire la dinamica.

AGGIORNAMENTI COMUNICATO UFFICIALE