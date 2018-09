Maiori, Costiera amalfitana. A ricordarcelo è il nostro grande Gaspare Apicella storico riferimento del giornalismo della Costa d’ Amalfi e della provincia di Salerno, ci chiede giustamente di scrivere dell’amico Sigismondo Nastri e non possiamo farne a meno visto che Giovedì 13 settembre, alle 20, nel Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo di Maiori, si terrà la presentazione di “‘A cannarizia. Ricettario in prosa” con Nastri ci sarà anche il libro di Armando Montella “Sussurri amalfitani. Voci e suggestioni del mare” molto interessante editi entrambi da Areablu. L’iniziative è di Alfonso Bottone direttore di incostieraamalfitana.it

Sigismondo Nastri in “‘A cannarizia. Ricettario in prosa” parla di “pietanze semplici, povere”, legate al proprio vissuto, a quello che ha imparato in oltre sessant’anni di frequentazioni, di incontri con persone della Costiera Amalfitana: in particolare, anziane signore, eredi degli insegnamenti ricevuti dalle generazioni precedenti. Nastri spazia da tempo nell’enogastronomia e nelle tradizioni della Terra delle Sirene.

Armando Montella con “Sussurri amalfitani. Voci e suggestioni del mare” fa ricerca e passione smisurata. Nel suo meticoloso lavoro non vi è la semplice cattura di paesaggi che basterebbero già a se stessi per essere definiti straordinari. Non vi è lo “scatto al volo” di uno scorcio o di un panorama, ma uno studio ponderato, talvolta del dettaglio, talvolta dell’insieme.

Insomma sono due libri da non perdere, grazie Gaspare.