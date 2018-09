Maiori piange l’improvvisa scomparsa di Raffaele Caso

Maiori in lutto per la morte improvvisa di Raffaele Caso, 69 anni, conosciuto e amato non solo a Maiori ma in tutta la costiera amalfitana. Raffaele, infatti, gestiva insieme ai figli Alessandro e Massimo la ditta che si occupa di impianti luce ed apparecchiature audio. Pochi giorni fa Raffaele aveva perso un fratello ed era stato a Pordenone per i funerali. Proprio lì è stato colto da un malore improvviso ed è stato trasferito presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli ma per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Raffaele lascia la moglie Angela ed i figli Monica, Massimo ed Alessandro, il genero Enrico, le nuore Carolina e Roberta. La salma di Raffaele giungerà domani a Napoli e alle 17.00 saranno celebrati i funerali nella collegiata di Santa Maria a Mare. La redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianze alla famiglia per la dolorosa perdita.