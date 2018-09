Maiori, parcheggio gratuito per residenti in zona lungomare per il mercato settimanale

Il Comune di Maiori oggi ha pubblicato un avviso pubblico, in cui si informa i cittadini del paese della Costiera Amalfitana, che tutti i giovedì dalle ore 20 alle ore 14 del giorno successivo, i residenti potranno parcheggiare nei pressi del lungomare. Questa è la soluzione individuata per fronteggiare il problema delle auto residenti parcheggiate nella piazza di via Pedamentina, che il venerdì ospita il mercato settimanale: molti posti auto, occupati in questi mesi dai bagnanti, potranno ritornare utili per i cittadini maioresi.