Panchine che erano trasformate in autentiche opere d’arte, sono ormai irriconoscibili sul lungomare Amendola di Maiori. Le panche sono quelle in cemento, decorate da vari artisti nel 2016 in occasione dell’annuale Panchinart: molte includevano soggetti pittorici che rappresentavano personaggi e storie, legate al borgo della Costiera Amalfitana. La denuncia di tale stato di incuria, arriva da Valentino Fiorillo, che su Facebook ha postato una documentazione fotografica, in cui mostra in quali condizioni versano le panchine in questione.

“Questo è quello che resta delle panchine realizzate in occasione di “Panchinart” 2016. – scrive il consigliere sui social Fiorillo – Opere realizzate anche da noti artisti come Roberto Collodoro, Felipe Cardena, Rina Fukushima, Nathalie Pirotte, Domenico Pellegrino, Max Ferrigno e Pao Bordino. Questo il risultato dell’incuria è dell’abbandono, sarebbe bastata anche una mano di vernice protettiva per preservare quello che è costato anche qualche migliaio di Euro. Una seduta è addirittura “migrata” in un’altra zona arrivando davanti all’hotel Panorama. A questo punto sarebbe stato meglio riverniciarle di bianco ed evitare questa ennesima dimostrazione di sciatteria e abbandono.”