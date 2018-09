Maiori, l’incendio divampa anche di giorno: arriva l’elicottero

Maiori, Costiera Amalfitana. Da questa notte Positanonews ha scritto in anteprima del terribile incendio, che sta colpendo le colline di Maiori. Ettari di macchia mediterranea continuano ad andare a fuoco, nel paese che si è svegliato in una coltre di fumo, che ha invaso il centro abitato.

Il grande rogo sta interessando il lato interno della collina, che sovrasta le abitazioni in località Madonna delle Grazie, continuando a divampare anche di giorno. I Vigili del fuoco stanno lavorando da questa notte per isolare le case, ed il loro supporto sono operativi anche i nuclei di Protezione Civile di Maiori e “I Colibrì” da Tramonti.

Incendio a Maiori località San Pietro Pubblicato da Ciro Apicella su Mercoledì 26 settembre 2018

Nonostante il rallentare del vento in queste ultime ore, le fiamme stanno scollinando verso il territorio di Minori, ma sull’incendio sta agendo dalle stamattina un elicottero. Anche per quest’anno, la Costiera Amalfitana non ha superato la stagione con il suo territorio indenne. Seguiranno aggiornamenti. (Foto Lucia Mammato)