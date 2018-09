Maiori. Il Faro di Capo d’Orso ospiterà, per i prossimi 25 anni, una casa del WWF per la pratica di whalewatching e birdwatching, con un progetto che prevede una valorizzazione della struttura con attività di educazione, di osservazione e monitoraggio della biodiversità. Ieri, infatti, è stata firmata la concessione demaniale tra l’Agenzia del Demanio ed il WWF Oasi nell’ambito dell’iniziativa “Valore Paese – FARI” che dal 2015 si occupa del recupero sostenibile degli edifici situati nelle località costiere italiane. Il Faro si trova in una posizione mozzafiato, in uno dei punti più belli della Costiera amalfitana, letteralmente incastonato nella roccia e circondato dal verde della vegetazione mediterranea e dall’azzurro di un mare stupendo. Il progetto contribuirà sicuramente alla diffusione di un turismo ambientale che andrà ad arricchire l’offerta turistica delle nostre zone e che farà la felicità dei tanti ambientalisti che desiderano vivere un’esperienza unica a contatto con l’ambiente.