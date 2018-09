Maiori, convocato il consiglio comunale per sabato 29 settembre: Capone svela la nuova giunta?

Convocazione in seduta straordinaria del Consiglio comunale a Maiori, per sabato 29 settembre 2018 (in prima convocazione), alle 9, nell’aula di palazzo Mezzacapo, con seconda convocazione prevista per il 1° ottobre alle 9 e 30. Nell’ordine del giorno è iscritto l’approvazione delle modifiche e integrazioni dello statuto della società pubblica Miramare srl, come richiesto dai gruppi di minoranza. Nella fattispecie il regolamento per il funzionamento del Comitato Unitario e del comitato tecnico per il controllo analogo e la rimodulazione del piano industriale con variazione del cronoprogramma di attività atto di indirizzo.

Poi si passerà al vaglio il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per il risarcimento a due sentenze sfavorevole per il Comune, nei confronti di due cittadini. Ulteriori questioni trattate riguardano le mansioni e le competenze della Miramare Service, la società in house del comune, con l’affido alla società del servizio manutenzione ordinaria dell’Acquedotto comunale e servizi cimiteriali. Modifiche e integrazioni saranno apportate al regolamento e le tariffe dell’Acquedotto comunale.

Tra gli altri argomenti all’ordine ci sono poi il riconoscimento di pubblico interesse del Project financing per la riqualificazione del lungomare lato est, la revoca dell’affidamento della gestione del servizio di sosta a pagamento, l’approvazione della relazione tecnica di stima area edificata di relitto stradale in Via Vicinale Casa Lanario con l’alienazione dell’area. La seduta terminerà con la nomina della nuova commissione per il paesaggio.

Questo consiglio comunale potrebbe portare il sindaco Antonio Capone a svelare la nuova giunta: dopo le dimissioni dell’assessore Raffaele Cipresso a gennaio e dell’assessore al Turismo e all’Arredo Urbano Lidia Camera qualche settimana fa, potrebbero prendere posto in giunta Marco Cestaro e Lucia Scannapieco. Manca solo le ufficialità sulla nuova giunta comunale, con la nuova redistribuzione delle deleghe.