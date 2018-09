Maiori continua a bruciare nella notte, le fiamme non si placano. VIDEO E FOTO

Come già riportato più volte in queste ultime ore da Positanonews l’incendio appiccato a Maiori ieri notte verso le 2 è ancora vivo. Le fiamme continuano a divampare soprattutto favorite da questo vento, poi. La situazione rimane critica e al più presto dovrebbero intervenire i vigili del fuoco con l’aiuto di mezzi sofisticati per spegnerlo definitivamente per evitare che possa espandersi ulteriormente mettendo a repentaglio la cittadinanza maiorese.