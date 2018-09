Maiori: Allerta meteo vento forte, paura in una casa vacanze e in spiaggia vola un gazebo VIDEO ESCLUSIVO

Costiera Amalfitana Maiori: Da stamattina allerta meteo in costiera con vento forte sud-orientale e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti”. Queste, in dettaglio le aree interessate: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Stamattina, infatti, non sono stati pochi i danni Costiera Amalfitana , fra Amalfi e Positano problemi anche di circolazione e danni in particolare a Maiori, dove le raffiche di vento hanno sollevato uno dei gazebo installati nei pressi della spiaggia. La struttura è stata scaraventata verso il molo senza, per fortuna, fare particolari danni.

Inoltre sempre a Maiori, stamattina le violente raffiche di vento hanno provocato molti danni anche in una palazzina, in un appartamento adibito a case vacanze, dove si è staccato parzialmente un pannello in plexiglas dal terrazzino dell’abitazione sul corso, generano paura e preoccupazione per gli anziani turisti e per i passanti. Sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri e Polizia Locale al terzo piano di una palazzina, per riportare in sicurezza l’abitazione.