Il Liceo Virgilio Marone di Meta ha organizzato per l’anno scolastico 2018/2019 un progetto di alternanza scuola-lavoro avvalendosi idello specialista del settore Giuseppe Di Somma che, attraverso varie lezioni interattive e coinvolgenti agli studenti, ha spiegato le principali tecniche utilizzate sulle scene del crimine dagli specialisti.

I ragazzi hanno imparato tecniche pratiche, come l’utilizzo dei droni e di strumenti informatici, per andare oltre il semplice apprendimento accademico che limita chi ha finito gli studi e vuole inserirsi nel mondo del lavoro. Sono state ricreate scene del crimine realistiche in cui i ragazzi hanno partecipato attivamente, personificando la polizia scientifica, il medico legale, il 118, carabinieri e anche criminali e parte offesa. Facendo ciò, hanno capito come ci si deve comportare di fronte ad un crimine per cadere in errore il meno possibile.

Sicuramente, dopo l’esperienze con un esperto, in alcuni studenti sará nata la curiositá e la passione per i mestieri della giustizia, di cui spesso dimentichiamo l’importanza.