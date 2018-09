A LECCE GIOCHERÀ UNA SALERNITANA PIÙ OFFENSIVA DI QUELLA VISTA COL PALERMO

E’ arrivato il tanto atteso placet della Lega per la gara di stasera tra Lecce e Salernitana. Gli agronomi hanno effettuato il sopralluogo e dato il loro ok. Dunque questa sera, salvo sorprese, si scenderà in campo regolarmente.

Tutto è pronto o quasi al “Via del Mare” di Lecce anche se al momento ci sono ancora dubbi sulla tenuta del terreno di gioco per una rizollatura non del tutto completata. La dirigenza giallorossa, infatti, ha comunicato questa mattina al direttore sportivo Angelo Fabiani che non sono stati completati i lavori di rifacimento del manto erboso del Via del Mare e potrebbe preventivamente chiedere alla Lega di rinviare la partita a data da destinarsi. Secondo le informazioni in nostro possesso, il manto erboso sarà ultimato entro l’ora di pranzo e stasera dovrebbe presentarsi in discrete condizioni. Giove Pluvio permettendo.