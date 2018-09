Tra le finaliste di Miss Italia una 18enne con una gamba amputata. Le offese sui social: «Fai schifo, ti votano perché sei storpia»

Tra le finaliste di Miss Italia 2018 c’è anche Chiara Bordi, una 18enne di Tarquinia, che in questi giorni si è trovata coinvolta in una polemica sui sociali. Chiara è disabile, ha una gamba amputata ed indossa una protesi ma il suo sogno è quello di poter indossare la corona della più bella di Italia. Ed in effetti Chiara è davvero molto bella e, soprattutto, molto coraggiosa perché il suo handicap non l’ha fatta desistere dall’inseguire un sogno. Purtroppo le offese contro di lei non si sono fatte attendere e su Facebook sono comparsi dei post. Qualcuno ha scritto: «Fai schifo vattene a casa, ti votano perché sei storpia» e sono seguiti commenti denigratori contro la 18enne. Per fortuna accanto a Chiara si sono schierati in tantissimi attraverso i social, sostenendola in questa battaglia. Tra i tanti a dedicarle un messaggio di incoraggiamento anche Chef Rubio che, sul suo Instagram, ha pubblicato un messaggio rivolto ai detrattori di Chiara Bordi: «Ve piacerebbe favve ‘n giro co’ wonder woman». Una similitudine che è piaciuta molto a Chiara, tanto da aver ricondiviso tra le sue storie la foto.