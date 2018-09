Le 5 suite più lussuose della Costa d’Amalfi

La designer di calzature Victoria Hampshire ha condiviso i suoi luoghi top sulla costa più bella d’Italia, la Costa d’Amalfi, in un articolo su Vogue, che è una vera e propria guida turistica personalizzata tra tutti i suoi borghi.

La creatrice del brand Capri Positano Sandals, infatti, ha vissuto per diversi anni a Positano per trarre idee per il suo lavoro da Interior e Fashion Designer. Quest’estate vi è tornata e ha deciso di documentare il suo viaggio, consigliando a chi voglia visitare la Costiera Amalfitana dove mangiare, bere e cosa vedere. Vediamo la sua personale guida:

Dove alloggiare

Relais Blu Hotel

L’hotel si trova a Massalubrense, tra le coste di Amalfi e Sorrento, con una posizione e una prospettiva davvero uniche. È stato recentemente ristrutturato dal mio studio di design. Interni moderni e curati, incredibili terrazze aperte con vista sull’intero Golfo di Napoli, un ristorante stellato Michelin, una piscina a sfioro e un nuovo bar sul tetto: l’atmosfera è paradisiaca.

Il San Pietro di Positano

Quest hotel è un’istituzione: si estende lungo la scogliera a fino a un beach club. Uno dei migliori hotel al mondo.

Santa Caterina ad Amalfi

Un elegante hotel con piscina sul mare, situato nella splendida città di Amalfi.

Villa Tre Ville a Positano

Chiunque abbia una passione per il design dovrebbe almeno vedere questo hotel. Ha una ricca storia ed è stato sviluppato in parte da Zeffirelli durante i suoi 35 anni di residenza, perciò è visivamente stimolante in ogni modo. La cucina da sola è un capolavoro!