L’ASD Vico Equense 1958 domani in campo in trasferta contro il Neapolis

Vico Equense. Si torna in campo, domani alle 15.30 al Kennedy, per sfidare il Neapolis nella quarta giornata di campionato. L’A.S.D. Vico Equense 1958 (sette punti in tre giornate) va a caccia della prima vittoria esterna nel girone B dopo il pari di Ischia. Il match in casa dei partenopei segue il pareggio di Coppa Italia contro la Torrese. Rispetto alla sfida con i corallini torneranno a disposizione Savarese ed Inserra, che erano squalificati.

Insomma, mister Spano ha l’imbarazzo della scelta per una partita da non sottovalutare affatto, come spiega proprio Vittorio Inserra: “Onestamente, non mi aspettavo un livello medio così alto in Promozione. Già con il Rione Terra abbiamo capito che dobbiamo sempre dare il 100% a livello agonistico per far prevalere poi le nostre capacità tecniche”.

Dunque, serve un atteggiamento pugnace dal primo all’ultimo minuto: “Contro la Torrese avremmo dovuto chiudere la partita e poi abbiamo subito la classica beffa, adesso vogliamo tornare a vincere – continua Inserra – facendo vedere di essere squadra, giocando cioè con intensità e compattezza”.

L’ex della Puteolana, in tal senso, appare fiducioso: “Con gli ultimi innesti di Gargiulo e Borrelli siamo diventati davvero competitivi, possiamo variare uomini e modulo di gioco. Anche io posso esprimermi sia da regista che da mezzala o da interno nel centrocampo a due. Di sicuro, non possiamo però mai giocare al risparmio”.

IL RACCONTO DEI SEDICESIMI D’ANDATA DI COPPA ITALIA CONTRO LA TORRESE

Quattro pali ed un pareggio amaro, amarissimo, per il Vico Equense contro la Torrese nell’andata dei sedicesimi di Coppa Italia. Un risultato davvero incredibile per come si è sviluppata la partita con il Vico avanti di due reti, poi rimontate dagli ospiti che hanno pure fallito un rigore. Certo, un esito davvero beffardo per la formazione di Spano che, in virtù anche delle squalifiche di Savarese ed Inserra, ha scelto di passare al 4-4-2 con gli esordi dal primo minuto di Mozzillo e Gaetano Correale in difesa.

EMOZIONI

Proprio il centravanti vicano ha portato avanti i suoi su rigore al 3′ dopo un netto fallo di Oliva ai suoi danni: Borrelli, che aveva sbagliato contro il Rione Terra, ha trasformato sicuro. Poco dopo, Vico vicino al raddoppio sempre con Borrelli che però di testa non ha indirizzato bene il pallone su cross perfetto di Mozzillo. La Torrese si è vista invece con un destro fuori da ottima posizione di Di Dato, tutto solo davanti a Mosca. Al 27′ Borrelli ha raddoppiato su assist perfetto di Borriello: facile il destro del bomber vicano lasciato colpevolmente libero dalla difesa ospite. Immediata, però, la reazione della Torrese con il rigore procurato da Damiano, toccato da Mozzillo, e trasformato da Palumbo. Emozioni a raffica e traversa di Gargiulo di testa su punizione battuta da Borriello al 35′. Clamoroso il palo colpito sda Correale al 42′ con un sinistro perfetto che però ha centrato il legno. Prima che il tempo si chiuda, parata di Mosca su mancino in diagonale di Russo e terzo legno del Vico con Borrelli da pochi passi: incredibile ma vero.

BEFFA

Ripresa al via senza cambi e con ritmi più lenti rispetto alla prima frazione. Al 15′ Borrelli alza la volée su cross al bacio di Borriello. Poco dopo Mosca respinge con i pugni una punizione potente di Palumbo e poi poker…al palo con Staiano che da pochi passi con il sinistro trova l’ennesima sfortunata respinta di un legno “malefico”. La porta della Torrese sembra stregata quando Imperato spara addosso a Sorriso da pochi passi ed allora si materializza la classica beffa con il tocco in area di Gargiulo su Ferri che però dal dischetto calcia alto. La beffa però bussa sempre due volte ed al 48′ s.t. Barbera pareggia su cross di Ferri e buco difensivo del Vico che si mangia le mani per i quattro legni colpiti ed impreca contro la sfortuna.