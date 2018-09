L’annuncio del Commissario ad acta per l’Ospedale del Mare Verdoliva: da oggi è aperto il Pronto Soccorso. “Ora è il momento di lasciare questo gioiello nelle mani dell’Asl Na1”

15/09/2018 – “Stamane alle 8.00 le porte del pronto soccorso dell’Ospedale del Mare si sono aperte alla cittadinanza. Il peso della responsabilità per il compito che mi era stato affidato è secondo solo alla soddisfazione di non aver tradito le fiducia di chi ha creduto in questa opera e nella squadra che ho avuto l’onore di coordinare. Con un pizzico di commozione, ora è il momento di lasciare questo gioiello nelle mani dell’Asl Napoli 1 Centro, alla quale toccherà il compito di proseguirne la valorizzazione nell’interesse della salute di tutti i cittadini”. É quanto afferma Ciro Verdoliva, commissario ad acta per la struttura.—————–

Alle 8.01 una voce dall’altoparlante annuncia che il pronto soccorso dell’ospedale del mare è finalmente attivo. È il giorno che i vertici della sanità campana aspettavano da tempo. Dopo anni di attesa e tentativi di sabotaggio l’emergency del presidio ospedaliero di Napoli Est apre le sue porte ai cittadini: 1.800 metri quadri per un dipartimento di emergenza e accettazione di primo livello che ad oggi conta 15 medici, 45 operatori socio sanitari e 35 infermieri, e che in pochi mesi ambisce a diventare un dea di secondo livello nel campo dei politraumatizzati.

Il paziente zero arriva a bordo di un'autoambulanza circa 15 minuti dopo l'attivazione. Soccorso dai medici viene immediatamente trasferito in emodinamica. Al momento del gong l'aria è di fermento, soprattutto per i giovani camici bianchi che saranno l'anima del nuovo pronto soccorso. Il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Mario Forlenza non trattiene la commozione: la prima mano stretta è quella di Ciro Verdoliva, commissario ad acta dell'ospedale.