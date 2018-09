L’Agronomo Mauro Costantino avvisa: Sono in serio pericolo tutti i pini della penisola Sorrentina per la comparsa di un nuovo insetto parassita.

Riscontrato anche in Penisola Sorrentina il temibile coccide del Pino Domestico (Pinus pinea) dove tutti i Pini attaccati rischiano il totale disseccamento per sottrazione di linfa vitale e sviluppo di fumaggine.

Fino all’anno scorso la presenza di tale parassita in Penisola non era ancora stata riscontrata.

Trattasi di un Coccidae; Myzolecaniinae specializzato per il Pino domestico sul quale aggredisce vistosamente i giovani germogli, imbrattandoli di melata e favorendo tra l’altro lo sviluppo di un altro parassita (fungo saprofita) causa di una patologia con danni indiretti per la pianta.

Inoltre la continua produzione di melata comporta, oltre l’imbrattamento dei germogli, dei rami, delle branche e dei tronchi, anche delle piante sottostanti, delle strade, delle auto, dei marciapiedi e quant’altro sottostante le piante infestate.

Tale parassita se contrastato in tempo con opportune misure fitosanitarie, può e deve essere (Decreto Regionale n. 9/2015) controllato ed ostacolato non solo per la salvaguardia della pianta attaccata ma anche per prevenirne la sua continua diffusione.

