Laboratorio teatrale a Salerno: lezioni gratuite per adulti e bambini a settembre

L’accademia Scena Teatro, per l’inizio del nuovo anno accademico nei giorni 24/25/26 settembre, dà la possibilità di fare una lezione gratuita nell’auditorium Centro Sociale in via Cantarella. Gli adulti potranno provare in un giorno a scelta dal lunedì al mercoledì dalle 20,30 alle 22, mentre il lunedì dalle 18 alle 20 ci sarà la lezione dedicata ai ragazzi. I bambini potranno fare la loro lezione di prova il mercoledì dalle 18 alle 20.

Il laboratorio per bambini propone di “giocare” con l’arte, partire dal gioco ci si conosce e si lavora alla creazione di un gruppo e alle basi della conoscenza dello spazio scenico. Divertendosi si trasmettono principi quali l’attenzione ai compagni, il sostegno, l’ascolto reciproco. Attraverso l’improvvisazione si lavora alla scarica di tensioni e sulla libera espressione. Attraverso il teatro, il bambino sperimenta le proprie emozioni, sensazioni, pensieri e il tipo di relazione con gli altri traducendoli nel linguaggio del corpo. In questo modo, il teatro è realmente un’occasione per crescere.

Il laboratorio teatrale per i ragazzi è una grande esperienza formativa e socializzante, prima ancora che artistica.

Inoltre, è un momento di apprendimento attivo, dove le varie fasi del programma sono affrontate attraverso esercizi teatrali, giochi e proposte operative. Per questo motivo, anche e soprattutto gli allievi “meno dotati”, più chiusi, vengono stimolati e motivati fortemente; chi è particolarmente “portato”, invece, trova spazi per esprimersi e perfezionarsi senza sovrastare gli altri, ma lavorando con loro.

Il corso per adulti è soprattutto un momento in cui vivere i propri istinti trasformandoli in nuove conoscenze e in cui liberare la propria energia creativa, spesso bloccata o sprecata. La direzione organizzativa è di Pasquale Petrosino.

Scena Teatro è un’associazione culturale fondata e diretta dal regista Antonello De Rosa, attiva con i suoi progetti dal 2006; si propone come una organizzazione autonoma e multidisciplinare per la progettazione culturale nel territorio salernitano e nazionale, con particolare riferimento alle attività teatrale come motore di sviluppo territoriale. Nei diversi anni di attività, è stata portata avanti in Campania ma soprattutto in ambito nazionale, una diffusione piuttosto capillare del teatro di ricerca, con numerosi riconoscimenti e divenendo inoltre, per numerosi giovani un importante riferimento non solo formativo ma soprattutto aggregativo. Il gruppo, costituito quasi interamente da un nucleo stabile di attori, sviluppa un lavoro di ricerca destinato a una decodificazione dei vari linguaggi scenici. Da questo nuovo anno tantissime le novità che invaderanno l’accademia, basti pensare a collaborazioni importanti con importanti nomi del panorama italiano, che si alterneranno nelle lezioni ai discenti. Tantissime nuove sfide accoglieranno i laboratori teatrali di DE ROSA.

Adg