La vigilia di Audace Cerignola-Sorrento: rossoneri alla difficile sfida in terra Pugliese.

Si alza il sipario sulla seconda giornata del campionato di serie D, girone H, domani 23 settembre alle ore 17.00 il Sorrento di mister Guarracino sarà di scena allo stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola, contro i gialloblu allenati da mister Bitetto, squadra considerata tra le favorite per il salto di categoria e per questo sfida ostica per la squadra costiera che dal canto suo vuole dare continuità alla bella vittoria ottenuta la scorsa settimana allo stadio Italia contro il Gragnano.

Una partita che segna anche l’inizio di un piccolo tour de force per la squadra rossonera che sarà impegnata tre volte in sette giorni in quanto Mercoledì 26 si torna subito in campo allo stadio Italia alle ore 16 per il match di Coppa Italia contro il Nola che sarà di scena in costiera anche Domenica 30 alle ore 15, incontro valevole per la 3° giornata del campionato di serie D.

Ma prima di tutto c’è da affrontare la compagine pugliese allenata da mister Bitetto, una rosa allestita in estate con l’obiettivo di vincere il campionato, composta da calciatori di categoria superiore e con navigata esperienza in D. Servirà un’autentica impresa per uscire indenni dallo stadio “Monterisi”.