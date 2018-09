La supermodella Miranda Kerr e il fondatore di Snapchat Evan Spiegel felici a Capri nella movida dell’Anema e Core.

L’estate delle star internazionali continua nella taverna caprese più paparazzata d’Italia. Nelle prime ore di venerdì 31 agosto è stata la volta di Evan Spiegel, il fondatore di Snapchat, l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare tra i teenager, in compagnia della bellissima Miranda Kerr, top model australiana, ex “angelo” di Victoria Secret. I due si sono scatenati al ritmo dell’Anema e Core con amici, ed i bodyguard a proteggerli da foto e video indiscreti. Inizialmente non riconosciuti dai più, sono stati poi subito “scoperti” da giovani ospiti americani della taverna. A riprendere alcuni momenti della serata il designer Amedeo Scognamiglio (sue sono queste immagini amtoriali), habitué e grande amico della taverna, seduto al tavolo accanto alle star, in compagnia di super businessman newyorkesi. Una taverna Anema e Core sempre più cosmopolita.

IL VIDEO



