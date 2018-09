Per la serata di San Michele Arcangelo il “battesimo” della nuova Pro Loco

Lunedì 24 settembre inizia la settimana dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Michele Arcangelo. Sabato 29 settembre si terrà nella piazza Cota lo spettacolo di Francesco Cicchella, caratterista e cabarettista che presenta il suo nuovo spettacolo “Diffidate dalle imitazioni”; prima di lui il Gruppo “Vesuvius” di Brusciano si esibirà nella “Paranza”. Gli eventi sono stati organizzati dalla neonata Associazione Pro Loco Città di Piano di Sorrento diretta dal Presidente Giuseppe Gargiulo e dal vice Giuliano Mazzola che insieme all’Assessore al Turismo e Spettacolo Carmela Cilento e al funzionario del 3° settore Giacomo Giuliano hanno curato la manifestazione che rappresenta anche il battesimo al pubblico per la Pro Loco.”Vogliamo ringraziare l’Amministrazione Comunale per la fiducia accordataci e siamo certi di poter instaurare una proficua collaborazione per realizzare le nostre attività in sintonia con la programmazione comunale – spiegano Gargiulo e Mazzola – Con l’Ascom di Gianluca Di Carmine già abbiamo un ottimo feeling e siamo convinti che insieme potremo realizzare tante iniziative importanti per la promozioe turistica e commerciale di Piano di Sorrento”. L’obiettivo della Pro Loco è quella di fare squadra e di coinvolgere il mondo associazionistico locale nell’organizzazione e promozione di attività in campo artistico-culturale e turistico: “Abbiamo siglato un accordo con l’Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento diretto dalla Preside Cuomo – evidenziano Gargiulo e Mazzola – per cui coinvolgeremo nelle nostre iniziative anche gli studenti, già a partire dalla manifestazione del 29 sera. Anche col Forum dei Giovani di Piano di Sorrento collaboriamo e c’è piena sintonia per affermare il protagonismo di noi giovani di Piano in tante attività che faranno parte della programmazione della Pro Loro e delle altre Associazioni”.