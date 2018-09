LA SALERNITANA VINCE SUL VERONA E FRANCO ESPOSITO FA ESPLODERE LA SUA GIOIA:”E’ LA SALERNITANA LA MIA GIULIETTA,GIULIETTA TI AMO”IL VIDEO E’ VIRALE

La sfida con il Verona si sapeva era molto difficile ma anche molto sentita e suggestiva.Gli scaligeri sono primi in classifica e la Salernitana ha sfoderato una prestazione straordinaria raccontata per radio Bussola dal più popolare e più bravo dei giornalisti di Salerno il direttore di Telecolore Franco Esposito voce e volto popolarissimo della provincia di Salerno ma non solo.In coda alla sua straordinaria radiocoronaca svolta insieme all’ex centrale difensivo Marco Ciardiello,Franco Esposito ha sorpreso positivamente con un finale straordinario che vi proponiamo in basso.Il direttore ha scomodato la mitica Giulietta.Questo il video che ha fatto il giro del web diventando virale arrivando anche a Verona.

