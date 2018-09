LA SALERNITANA SVOLTA,BATTUTO IL VERONA

Salernitana (3-5-2): Micai; Mantovani, Schiavi (51′ Migliorini), Gigliotti; Casasola, Castiglia, Di Tacchio, Odjer, Vitale; Djuric (57′ Vuletich), Jallow (78′ Bocalon). All: Colantuono

Verona (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Marrone, Caracciolo, Balkovec; Hederson (85′ Pazzini), Dawidowicz, Colombatto (59′ Zaccagni); Matos, Tupta, Cissé (59′ Cissè). All: Grosso Qualche cambio di formazione per Fabio Grosso e per il suo Verona capolista che, dopo l’infrasettimanale vinto contro lo Spezia, rispolvera Tupta al centro dell’attacco con Pazzini in panchina. Accanto a lui ci sono Matos (in gol nell’ultima giocata) più Cissé, e turno di riposo anche per Laribi. Nella Salernitana invece la coppia d’attacco scelta da Colantuono è Djuric-Jallow, con Vuletich che si accomoda in panchina. Nel primo tempo poche emozioni, se non il botta e risposta Matos-Odjer che si avvicinano al gol nello spazio di pochi minuti. Il primo con un percussione centrale fermata da Micai nell’uno contro uno in area, e col secondo con un tiro dal limite alto di poco. Ma è nel secondo tempo che il match si sblocca, sorprendentemente per la Salernitana e non per la capolista. Al 68’ è decisiva l’indecisione del portiere Silvestri che non interviene sul cross di Casasola sul secondo palo per Jallow che infila in rete di testa il vantaggio. Il finale è allora emozionante all’Arechi, con occasioni da una parte e dall’altra (su tutte il miracolo di Micai su Laribi da zero metri e Bocalon che si mangia il raddoppio di testa dal cuore dell’area di rigore) e col Verona in campo con quattro attaccanti (tra cui Pazzini) in contemporanea. Non ci sarà però spazio per il pari in extremis. Il Verona è ancora primo, ma ora a portata di Pescara e Benevento in campo tra domenica e lunedì. Per la Salernitana vittoria pesantissima.

