La notte del fuoco. I ringraziamenti del Sindaco Andrea Reale

A tutte le persone di buona volontà che animati da alto senso civico, stanotte si sono recate spontaneamente sull’incendio partito da Maiori, che spinto dal vento si è sviluppato velocemente ed in modo incontrollato arrivando sulle alture al confine fra Minori e Maiori in Costiera amalfitana . La forza ed il coraggio di chi ama il proprio paese ha animato ed anima queste persone che lottano, coi pochi mezzi a disposizione per arginare la situazione ed evitare gravi conseguenze a cose e persone, e che sono ancora a combattere con il fuoco ed il vento. UNA SOLA PAROLA – GRAZIE

Si ringraziano inoltre, i vigili Urbani che saliti su Torre hanno dato l’allarme chiamando Vigili del fuoco e Carabinieri, P.A. Millenium Amalfi e P.A. I Colibri Nucleo comunale tutti pronti ad operare e a dare soccorso.

Un ringraziamento speciale al gruppo di Protezione Civile Millennium di Amalfi e al gruppo di Protezione Civile Regionale che sono intervenuti prontamente sin dalle prime ore del mattino e che ancora tutt’ora stanno sorvolando il cielo di Minori con gli elicotteri, per poter definitivamente spegnere l’incendio .

Il Sindaco

Andrea Reale