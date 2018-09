La NAMI KARATE DOJO con SILVIO ESPOSITO all’ INTERNATIONAL TURIN CUP 2018

Il prossimo 22-23 Settembre SILVIO ESPOSITO atleta della NAMI KARATE DOJO prenderà parte a questa splendida competizione internazionale rappresentando Massa Lubrense e l’ Italia nela categoria SENIOR -84Kg.

Il palcoscenico torinese vedrà presenti numerosi atleti provenienti da tutto il mondo:

15 nazioni per un totale di 760 atleti

SILVIO ha disputato una buona stagione nell’ anno 2017/2018 ed è pronto a migliorarsi per questo nuovo anno sportivo sia sotto l’ aspetto tecnico sia sotto l’ aspetto dei risultati, reduce da un ottima preparazione atletica estiva con i suoi compagni è pronto a rompere le acque con questa prima competizione dell’ anno già di livello Internazionale.

La competizione può essere seguita in diretta sul sito SPORTDATA, sezione KARATE, INTERNATIONAL TURIN CUP 2018

Non possiamo fare altro che tifare per lui e augurargli il meglio.

Forza SILVIO