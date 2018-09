La modella napoletana Tanya La Gatta al Festival internazionale del cinema di Venezia

Dopo le campagne pubblicitarie in Grecia, a Formentera, a Capri ed Ischia per i brand Riviera Coco e Boccadamo Gioielli, la show girl e modella originaria di Pomigliano d’Arco torna a far parlare di sè. Questa volta la bella bionda napoletana è approdata a Venezia per la 75esima edizione del Festival Internazionale del Cinema.

“Finalmente! Sono contenta ed entusiasta di poter vivere l’emozione di sfilare sul red carpet del festival internazionel del cinema. Oggi, ho appena terminato il fitting: indosserò un abito bellissimo ed esclusivo che è stato creato apposta per me!” – ha detto la modella in un video apparso sulla propria pagina Facebook.

La bella Tanya, ospite e madrina di numerossissimi eventi sociali e manifestazioni di solidarietà e beneficenza, già sul red carpet della Festa del cinema di Roma 2017 ha fatto impazzire il pubblico con un vestito estremamente sexy. Adesso tutti si chiedono che abito indosserà la modella nei prossimi giorni sulla passerella della Festival del Cinema di Venezia? Per adesso la show girl non ha voluto anticipare nulla, lasciando in suspense i centinaia di migliaia di fans che la seguono e supportano sia su Instagram che su Facebook.

Per ora sono apparsi sui social della modella solamente alcune immagini che la ritraggono nella ‘città delle gondole’, intenta a scattare qualche foto coi fans o a posare per qualche scatto sul ponte di Rialto. Scatti sempre molto sensuali che consentono di ammirare la bionda 22enne campana in tutto il suo splendore.

Ufficio stampa

Saverio Falco