La Madonna di Positano di Franco di Franco cantata da Marco Cuccaro Da Adolfo a Laurito, guardate che meraviglia!

Che spettacolo Da Adolfo a Laurito , questo è un mondo a parte, un’oasi a Positano , nella perla della Costiera amalfitana. Fra i tavoli del locale di Sergio Bella imbanditi dalle prelibatezze di Daniele Bella , con l’accoglienza di tutta la famiglia e lo staff , trovi il mondo . Marco Cuccaro, giovane positanese ora trapiantato in Germania per amore, si è improvvisato in un canto . Abbiamo chiesto di cosa si trattasse “E’ una strofa di una delle due canzoni originali dedicati alla nostra Madonna da Franco di Franco.. il Grande Franco di Franco. Di lui ho un ricordo bellissimo, mi ha trascinato a cantare e a girare l’ Italia dove abbiamo vinto tanti premi, ne ho un ricordo bellissimo e queste canzoni andrebbero riprese .. sono anche esse un omaggio alla nostra Madonna alla quale sono legato , come tanti di noi che vanno in giro nel mondo.. ” La Madonna nera di Positano nostra “mamma” ovunque ci troviamo nel mondo.. Ed è lei che ci pensa e ci ama, a lei ci affidiamo in ogni circostanza, ed affidiamo tutti i positanesi vicini e lontani, sopratutto quelli in difficoltà… Anche nelle avversità non manchi un sorriso, una carezza alle “anime cristiane” della nostra mamma celeste, come diceva don Raffaele Talamo, nel travaglio ci sia anche la gioia.. La gioia è cristiana, un cristiano triste non è un cristiano, diceva un Santo che non ricordiamo, che ci sia sempre gioia nella vita di tutti sempre e comunque.