La Juve fa 7 su 7: CR7 inventa e Mandzukic segna, Napoli ko 3-1

Nelle partite che contano spesso la differenza la fa l’esperienza dei campioni. La Juve parte male, va sotto ma si prende il primo scontro diretto stagionale in rimonta (+6 sul Napoli) grazie ai colpi dei suoi veterani: Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic. Non è una Juve brillante e spumeggiante ma maledettamente concreta, che fa sfogare il Napoli nei primi minuti e non si disunisce dopo il vantaggio di Mertens al 10’ minuto. Anzi, da quel momento inizia a crescere e si riprende la partita con autorevolezza e consapevolezza. Ronaldo si mangia Hysaj e mette in mezzo un cross che Mandzukic trasforma in 1-1, nella ripresa il portoghese ancora determinante come non mai : non segna ma entra nelle azioni di tutti i gol della Juventus. Colpisce il palo a Ospina battuto per il facile tap-in di Mandzukic (2-1) e spizza di testa da corner per la scivolata del 3-1 di Bonucci. La miglior partita di CR7 da inizio stagione è quella in cui si mette al completo servizio della squadra, sfornando assist, cercando la giocata per il compagno senza l’assillo del gol. Ci pensa Mandzukic a trasformare in oro praticamente ogni pallone che tocca, e si capisce perché Allegri lo consideri insostituibile. Ancelotti fa quello che può, il suo Napoli fa paura alla Juve a inizio partita e regge il confronto per tutto il primo tempo, ma alla lunga la differenza la fanno i colpi di Ronaldo e Mandzukic, i cambi dalla panchina (Allegri butta dentro Bentancur, Cuadrado e Bernardeschi) e il rosso a Mario Rui (secondo giallo per piede a martello su Dybala) che scavano inesorabilmente il divario tra le due squadre. La Juve continua la sua corsa a punteggio pieno con 6 punti di vantaggio sul Napoli, pronta a planare su Manchester, con un Ronaldo semplicemente incontenibile.

