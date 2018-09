La Guardia di Finanza interviene: nell’Agro Nocerino spaccio internazionale di droga

Un 33enne di Nocera è stato indagato, con altre 5 persone, per associazione a delinquere con la finalità di spaccio di droga internazionale. In realtà trattasi soltanto della conclusione delle indagini, avviate dalle fiamme gialle, che sono iniziate nello scorso 2017, quando alla stazione Ferroviaria Centrale di Salerno una donna 48enne dell’Honduras, proveniente dalla Spagna, stava per consegnare ad un’altra donna, una 45enne cubana, e ad un 28enne nocerino, ben 84 ovuli per un totale di un kg di cocaina, salvo poi essere arrestati in flagranza di reato. Le indagini, dal 2017 in poi sono andate avanti ed hanno permesso di mettere in manette l’uomo 33enne di Nocera, precedentemente indagato. Dalle indagini, inoltre, è emerso che quest’ultimo si era recato perfino in Spagna per mettersi d’accordo sulle modalità di acquisto e di trasporto della partita di cocaina e stesso dalla Spagna ha coordinato le due persone che hanno aspettato alla Stazione Ferroviaria di Salerno l’arrivo della donna honduregna che gli avrebbe dovuto poi consegnare la merce.