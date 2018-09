Dal loro sito ( che potete visitare cliccando qui La Ginestra ) vi riportiamo la descrizione della struttura

Un mondo incantato, popolato da natura e poesia.

Dove giardini incontaminati di profumi e ginestre si mescolano a un soffice panorama. Il verde dei prati che si mescola all’azzurro del cielo. E del mare.

Un dipinto di pura libertà, all’interno del quale gli orti biologici e la piccola fattoria lasciano ampi spazi a parco giochi per bambini, a un laboratorio artigianale per prodotti locali, a un’antica dimora nobiliare del 700 ancora colora ta con il rosso pompeiano.

E al ristorante dove vengono serviti gli ingredienti che nascono e crescono in queste terre incontaminate. Gli spazi ideali per organizzare un evento o vivere una serata di puro divertimento, grazie anche alla politica pet friendly per cani di piccola taglia e a un ampio parcheggio riservato agli ospiti.

La location ideale per dimenticarsi di tutto, così come segnalato da Touring Club, la guida del quotidiano la Repubblica dedicata ai sapori della Campania. Un viaggio da intraprendere durante un soggiorno da favola o un pranzo dal sapore della tradizione. Con una vista a strapiombo su Positano, il cuore della Costiera Amalfitana che dista appena 2 km. Lì dove Napoli incontra Salerno. E il gusto abbraccia il benessere.