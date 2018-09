La foto virale del selfie pericoloso a Furore

Oramai quella di scattarsi dei selfie non è più una moda ma una vera e propria mania. E più lo scatto è particolare più sarà oggetto di like sui social. Al punto che il vecchio selfie con un tranquillo paesaggio alle spalle sembra oramai superato e si cerca di stupire tutti con qualche trovata particolare. Anche in costiera amalfitana di selfie se ne scattano migliaia, i turisti che si trovano in vacanza nelle nostre splendide località non perdono occasione per immortalarsi davanti all’azzurro del mare o in una delle stradine caratteristiche. Ma c’è qualcuno che ha veramente voluto esagerare pur di ottenere lo scatto perfetto, quello particolare, quello inaspettato, quello che lascerà tutti a bocca aperta. E’ accaduto nella cittadina di Furore ed è stato documentato da una foto che sta facendo il giro del web. Un turista ha deciso, infatti, di arrampicarsi sulla volta a botte di uno dei monazeni del Fiordo di Furore e, armato dell’inseparabile smarthpone, si è scattato qualche selfie per poi poterlo condividere in rete sapendo che gli scatti in situazioni di rischio sono quelli con maggiori visualizzazioni. Il turista, però, preso dalle manie di protagonismo non ha calcolato il pericolo cui poteva andare incontro e ha preferito mettere a rischio la propria incolumità fisica pur di ottenere la tanto agognata immagine. E’ proprio il caso di dire che la situazione sta decisamente sfuggendo di mano.