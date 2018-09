La Comunità di Minori a Roma con Santa Trofimena

Continua il ricco programma degli appuntamenti legati al secondo ritrovamento delle sacre reliquie di Santa Trofimena, santa vergine siciliana, protettrice di Minori e coprotettrice, con sant’Andrea, dell’Arcidiocesi di Amalfi.

Il 10 ottoibre la comunità minorese, guidata dal parroco don Ennio Paolllo, muoverà alla volta di Roma, di buon mattino, per l’incontro con Papa Francesco “per confermare la Fede”

Venerazione in piazza san Pietro (si uniranno ai minoresi quanti residenti fuori dal Comune costiero e che sentono sempre forte il richiamo) della statua e delle reliquie di santa Trofimena; partecipazione all’udienza generale del Santo Padre; santa Messa in san Piettro all’ltare della Cattedra, celebrata da mons, Orazio Soricello, arcivescovo di Amalfi.

Si avvicina, così, lentamente e con immensa partecipazione la chiusura, a novembrre, dell’an no dedicato ai festeggiamentui in onore della tanto venerata ed amata santa protettricde di Minori.