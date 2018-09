La Coca-Cola ‘Positano’ in giro per Napoli, fake o ironia partenopea ?

La Coca-Cola personalizzata con il nome Positano in giro per Napoli ? In alcuni post su facebook diventati presto virali, si afferma che le lattine della nota bevanda con il nome ed il disegno stilizzato della Perla della Costiera si trovano in alcuni negozi della città partenopea, e subito sui social si sono espressi commenti su chi gioverebbe l’abbinamento di questi 2 nomi di portata internazionale, formando correnti di favorevoli e contrari.

Non è la prima volta che la Coca Cola lega il proprio nome con quello di importanti località turistiche, questa volta staremo a vedere se si tratta di un ‘fake’ oppure di una sana ironia partenopea, intanto la Coca-Cola ‘positanese’ fà parlare già di se.