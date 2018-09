La bella Silvia Caruso conquista i social con i suoi scatti hot di fine estate. La showgirl, modella e influencer, che su Instagram vanta quasi un milione e novecentomila follower, ha pubblicato degli scatti della sua vacanza tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, che hanno fatto letteralmente la testa ai tanti seguaci.

La procace Caruso è nota tra il pubblico maschile per essere stata tempo fa, uno dei volti noti di Sportitalia per lo “Speciale Calciomercato”, accompagnando durante la trasmissione Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà. Chiamata anche “la Belen Rodriguez italiana” per le sembianze che ricordano la “collega” argentina, Silvia ha un fisico da favola, grazie anche alla passione dello sport, infatti praticava anche sci nautico con ottimi risultati ed inoltre è un appassionata di calcio e segue sempre la sua squadra del cuore, la Lazio.

Dell’affascinante modella non si conosce altro, ma attraverso Instagram ha folgorato tutti con le foto provocanti delle sue vacanze tra Positano e Sorrento: gli scatti al mare e sulla Spiaggia Grande del paese verticale hanno fatto il giro del web, catturando inevitabilmente l’attenzione in maniera prorompente.