Juve Stabia-Potenza, esordio al “Menti” per le vespe.

Questa sera alle ore 20.30 i gialloblù affronteranno il Potenza nella terza giornata del Campionato di Lega Pro girone C, e faranno il loro esordio tra le mura amiche cercando di dare continuità alla vittoria ottenuta al debutto sul campo del Siracusa, la squadra di mister Caserta torna in campo dopo lo stop forzato della seconda giornata che avrebbe dovuto disputare sempre al Menti contro la Viterbese e che non si è disputata per la protesta da parte del club laziale contro la decisione della lega di inserire la squadra nel girone C.

Nel match di stasera invece le vespe gialloblu si troveranno di fronte un avversario ostico, la squadra lucana, allenata da mister Ragno nonostante sia una neopromossa è una squadra che può dare filo da torcere a tutti e quindi è un avversario che non va assolutamente sottovalutato.

Per quanto riguarda la formazione, probabile la conferma del 4-3-3 con Branduani tra i pali. In difesa Marzorati farà coppia con Troest al centro con Vitiello terzino destro e Aktaou sulla fascia mancina. Lungo la mediana spazio a Calò e Carlini accanto a capitan Mastalli alle spalle del tridente che avrà in Canotto l’ala sinistra con Melara sull’out opposto e Paponi punta. Non è tuttavia da escludere l’ipotesi 4-2-3-1 con Carlini avanzato sulla linea dei trequartisti.

Cresce quindi l’attesa per i tifosi campani, i quali hanno in settimana tagliato il traguardo dei mille abbonamenti dopo l’ultimo quadriennio in cui si era a stento riusciti a sottoscrivere la metà del numero di tessere, un segno del buon lavoro svolto dalla società per allestire una squadra competitiva e far tornare l’entusiasmo ai tifosi pronti per tingere il Menti di gialloblu.