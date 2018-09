Juve Stabia, finalmente si parte, esordio a Siracusa.

Dopo un’estate lunga e tribolata caratterizzata dalla querelle ripescaggi, la Lega Pro si appresta a partire e così anche il campionato delle vespe gialloblu, ad oltre un mese dall’ultima gara ufficiale, disputata in Tim Cup il 5 agosto al Bentegodi di Verona. La formazione stabiese sarà di scena mercoledì 19 allo stadio “Nicola De Simone” di Siracusa in una autentica festa di sport tra le due tifoserie legate da oltre 30 anni da un gemellaggio in nome dell’ex calciatore dai natali stabiesi. Nella seconda giornata poi la squadra allenata da mister Caserta esordirà al “Romeo Menti” di Castellammare contro la Viterbese, mentre il mercoledì successivo ospiterà il Potenza, prima di andare a Pagani a giocare il primo derby stagionale contro la Paganese. Per quanto riguarda il girone C, quello in cui è stata inserita la Juve Stabia, si preannuncia nuovamente come il più competitivo con Casertana, Catania e Catanzaro in prima fila e Juve Stabia, Sicula Leonzio e Trapani subito dietro.