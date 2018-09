Juve Stabia 4 -0 al Potenza e salta al terzo posto

Castellammare: Ottime partite per lo Juve Stabia infatti, dopo il 3-0 alla prima a Siracusa, la Juve Stabia concede il bis battendo il Potenza 4-0, al Romeo Menti.

Una partita che i giallo blu, sbloccano in apertura con Melara, soffrendo in parte solo a inizio ripresa. Poi , le vespe la chiudono nella ripresa sospinte da un Mezavilla tornato subito leader. Il brasiliano che propizia il due e il tre a zero e si procura anche il rigore che poi Paponi sbaglia.

Fabio Caserta conferma la stessa squadra che ha vinto a Siracusa con il 4-3-3 di partenza mentre Ragno lascia fuori a sorpresa il bomber Franca giocando con Genchi, Strambelli e Pepe che si alternano al suo fianco. L’esterno raccoglie palla da un campanile e tiene la sfera radente che si va a infilare sul palo opposto di Ioime.

Caserta peró perde subito il capitano Mastalli, che si infortuna in avvio e resiste per qualche minuto per poi fermarsi. Al suo posto entra Mezavilla, bandiera della squadra che fa il suo nuovo esordio al Menti. Il brasiliano si fa subito notare spezzando diverse azioni a centrocampo entrando bene in partita. Dopo il vantaggio la squadra di Caserta decide di gestire in modo giudizioso il risultato facendosi notare su qualche palla inattiva. Nel secondo tempo la Juve Stabia parte timorosa e rischia per un retropassaggio corto di Calò su cui Branduani deve chiudere su Genchi poi Marzorati libera una situazione pericolosa in area di rigore. Lucani vicini al pareggio con una rasoiata di Pepe che Branduani smanaccia in angolo.

Per vedere la prima azione stabiese bisogna aspettare il 20’ con Paponi che appoggia per Mezavilla che arriva a rimorchio ma la mira del brasiliano è imprecisa. Il gol arriva subito dopo con una grande azione delle vespe iniziata da Paponi, che lavora ancora un buon pallone per Mezavilla che col tacco regala a Carlini un pallone facile da mettere in rete.