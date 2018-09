Anche se è finita l’estate la Divina attira ancora VIP per una stagione turistica, questa del 2018 , indimenticabile. L’ultimo è davvero speciale. Justin Bieber a Positano, Amalfi e Ravello. Show in piazza con i fans foto e video

l cantante canadese Justin Bieber si trova in Costiera Amalfitana con la modella statunitense Hailey Baldwin.

Un bagno di folla per Justin e Hailey questa notte nella Città della Musica, come mai abbiamo visto. Difficile vedere in Costiera amalfitana, un territorio tanto abituato ai Vip, come Capri, in Campania, tanto entusiasmo.

Da Napoli e da Salerno una piccola folla di fans è arrivato per lui. I social network ma anche Positanonews ne hanno dato notizia 24 ore prima.

Durante la sosta in Inghilterra Bieber è stato protagonista di un gesto romantico. Tra lo stupore della folla il cantante si è improvvisato artista di strada, per sorprendere la sua fidanzata o novella moglie ( ancora non c’è ufficialità) Hailey Baldwin con una serenata. Seduto sulla celebre fontata di marmo del Victoria Memorial, l’artista canadese ha dedicato alcune canzoni (da Cold Water a Fast Car di Tracy Chapman) alla modella statunitense, sua promessa sposa. Justin e Hailey, a Londra per la fashion week, si sarebbero poi allontanati mano nella mano verso la ruota panoramica della città.

Poi il viaggio in Italia e in Costiera Amalfitana. I due sono stati fotografati da alcuni fan prima mentre pranzavano in un locale alle porte di Amalfi e poi mentre passeggiavano in giro per Ravello. Lei in abito bianco e capelli raccolti prima e poi in un vestito animalier dopo, lui invece in bermuda e cappello blu.



A Positano è arrivato via mare grazie al pontile dei Lucibello boat, società abituata a cantanti, attori, ministri e regine, poi pranzo o alla Buca di Bacco o alla Cambusa, l’altro ieri, ieri invece ad Amalfi sul porto e al centro, poi a Ravello all’hotel Caruso dove si sono radunati i fans e non si è sottratto a foto e uno show con loro , poi ha chiesto di andare a prendersi un gelato con la compagna..

Sarà ma il loro, come anticipato da Positanonews, sembra proprio un viaggio di nozze..

E per gli americani l’honey moon, la luna di miele, qui in Costiera è il massimo.