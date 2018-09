Justin Bieber fra Ravello e Positano con Hailey Baldwin in viaggio di nozze . Se quando hai saputo che Justin Bieber aveva fatto la proposta di matrimonio a Hailey Baldwin sei rimasto a bocca aperta, non sei l’unico.

La top model ha parlato del momento in cui il cantante le ha chiesto di diventare sua moglie e ha descritto la situazione in un modo su cui sarai d’accordissimo: OMG!

Un giornalista di Coveteur, ha chiesto alla 21enne qual è stata la cosa più avventurosa che ha fatto recentemente.

“Mi sono fidanzata ufficialmente! – ha risposto Hailey Baldwin – Penso che sia il momento più OMG di quest’anno, anzi della mia vita. È al primo posto”.

Intanto non è chiaro se la modella abbia già sposato Justin Bieber, come sostiene People, lo scorso giovedì quando erano stati visti in un palazzo di giustizia a New York (teoria ribadita anche dallo zio della modella Alec Baldwin).

Hailey aveva smentito di essere già diventata moglie di Justin e l’altra teoria è che i due sarebbero sì andati nel palazzo di giustizia ma per chiedere le pubblicazioni di matrimonio: avrebbero quindi ora meno di 60 giorni di tempo per sposarsi.

Intanto si stanno godendo la Costa d’ Amalfi come se fosse un vero e proprio viaggio di nozze..