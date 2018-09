Jenson Button torna in Costiera Amalfitana: vacanza insieme alla sua futura sposa Brittny Ward

Gli sportivi preferiscono la Costiera Amalfitana come meta delle vacanze. Tra gli arrivi di LeBron James e Michael Jordan a Positano, ed break di tanti calciatori, ritorna nella Divina il pilota britannico, Jenson Button. Campione del mondo di F1 nel 2009 con la Brown GP, secondo quanto riportato da Amalfi Notizie, Jenson Button è arrivato in Costiera Amalfitana a bordo di una limousine, scegliendo Ravello come luogo di vacanza per il suo riposo lontano dalle piste da corsa.

L’ex pilota della McLaren torna infatti dopo un anno (foto sopra), in compagnia della sua bellissima compagna Brittny Ward. L’ex coniglietta di Playboy, innamorata di Capri e della Costiera Amalfitana, dopo il fidanzamento ufficiale annunciato nel giugno di questa estate, presto convoglierà a nozze con il 38enne pilota. Chissà che l’affiatata coppia, sospinta dal romanticismo della Città della Musica o della magnifica Amalfi (sotto, fotografata da Brittny) non decida di celebrare proprio in costiera le proprie nozze.

Hello beautiful 💕



Intanto l’ex pilota di formula uno, come i suoi predecessori Jean Alesi ed Alain Prost, si gode questa pausa dopo gli impegni in altre categorie del motorsport come la Super GT giapponese, Le Mans Classic e la FIA WEC.NDR, vivendo una nuova e felice carriera, lontano dai motori e i paddock della F1. Recentemente Button è stato impegnato con il team SMP Racing nella 24 Ore di Le Mans, che si è tenuta giugno.