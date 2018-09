Italia 1-1 Polonia. Pareggio difficile ma meritato.

Al Dall’Ara c’erano tante aspettative per questa prima partita della Nazionale in questa nuova competizione: la Uefa Nations League.

La gara

Nel primo tempo tanti errori a centrocampo e in difesa, poco gioco fluido e gli attaccanti che non trovano spazi. Il regista (Jorginho) è sempre marcato a uomo da Zielinski e il centrocampista del Chelsea non riesce a smarcarsi e verticalizzare come sa ben fare. L’italia rischia di andare sotto al 5′ minuto quando la punta Lewandowski mette Zielinski davanti a Donnarumma ma il portiere stabiese salva il risultato. Il gol del vantaggio però arriva al minuto 40 con un’altra azione sull’asse Lewandowski-Zielinski e il napoletano non sbaglia la seconda volta. L’occasione più importante nel primo tempo della nazionale capita sui piedi di Bernardeschi che scattando riceve il pallone da Jorginho ma l’esterno bianconero conclude sul fondo con il portiere spiazzato. Nel secondo tempo l’Italia cerca insistentemente il pareggio ma il gioco è troppo lento e i cross sono troppo prevedibili. La mossa giusta di Mancini è l’ingresso in campo di Chiesa che combatte su tutti i palloni e conquista un calcio di rigore a 10 minuti dal termine. Jorginho sul dischetto non sbaglia spazzando Fabiànski. L’Italia prova a completare la rimonta ma non riesce a vincerla. Mancini ha provato anche la carta Belotti al posto di un Balotelli spento, ma il gallo non riesce ad essere pericoloso. Un pareggio che può andare stretto ma non è il risultato peggiore. Lunedì l’Italia potrà riscattarsi contro il Portogallo a San Siro dove lo scorso Novembre siamo usciti dalla qualificazione per i Mondiali.

TABELLINO

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Gagliardini, Jorginho, Pellegrini (46′ Bonaventura); Bernardeschi, Balotelli (61′ Belotti), Insigne (71′ Chiesa).

Polonia (4-4-1-1): Fabianski; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Blaszczykowski (80′ Pietrzak), Krychowiak, Klich (55′ Szymanski), Kurzawa; Zielinski (66′ Linetty); Lewandowski.