Ischia: matrimonio hollywoodiano per due imprenditori napoletani

I loro nomi sono stati proiettati tra la suggestione delle falesie della baia di San Montano, sull’isola d’Ischia. Per suggellare il loro amore Angela Capezzuto e Mario Fiore, imprenditori napoletani, titolari di due aziende che producono accessori in pelletteria per grandi marchi e calzature italiane , hanno scelto una cerimonia curata nei minimi dettagli, a cominciare dalle 200 bomboniere per i 387 ospiti, scintillanti collane d’oro.