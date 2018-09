Intervista esclusiva all’Assessore dell’ambiente di Piano Costantino Russo

Intervento tempestivo dell’Assessore all’ambiente Russo, in contemporanea con i carabinieri, per la vicenda di stamattina in via delle Rose a Piano di Sorrento, dove un furgone era rimasto bloccato in quanto impossibilitato a proseguire e passare sotto il ponte della Circumvesuviana.

Parliamo dei problemi per l’ambiente: I cani, la gente del posto si lamenta soprattutto in zone come Viale delle rose ecc

“La percentuale di persone che in questo momento, adempia questa grossa inciviltà, è limitato, rispetto al numero di persone che effettivamente fanno il proprio dovere raccogliendo le deiezioni canine.

Penso che le modifiche che apporteremo saranno ottime anche per le persone che fanno il proprio dovere.

I cittadini incivili, portano problemi perché non è solo il discorso della strada, ma anche per i commercianti i negozi, nelle strutture pubbliche, che si vedono costretti a affrontare personalmente il problema.”

Quindi adesso proverete a risolvere con il prelievo ematico per risalire al dna, come fatto anche dal comune di Capri?

“Appena riusciremo ad organizzarci con questa banca dati, che ci fornirà, il nome del proprietario del cane , così da punire le persone incivili.

Stiamo avendo problemi anche per quanto riguarda la potature delle aiuole”

Invece per la raccolta differenziata come sta andando?

” La racconta differenziata sta andando benissimo, l’ultima percentuale avuta è del 65%. Dopo che andata in vigore questa nuova riforma per la racconta differenziata al sud, abbiamo risparmiato 20 tonnellate di indifferenziato”

Le criticità quali sono?

” La criticità è sempre legata al discorso dell’inciviltà, l’abbandono rifiuti”

Per i rifiuti speciali li raccogliete? Voi avete un numero per il servizio?

“Abbiamo un accordo con penisola verde, noi cerchiamo di accordare diversi interventi, e loro provvedono a raccogliere i rifiuti speciali”

“Per le case invece abbiamo la raccolta on per rifiuti speciali ma per materiali tipo cartongesso ecc , materiali non smaltibili, li smaltiamo ogni 40-50 giorni ”

Per l’eternit come vi organizzare?

“Per L’eternit sempre con la ditta esterna penisola verde che fanno dei trattamenti speciali per rimuovere e smaltire”

Il problema sono sempre i costi, per i cittadini

“Quest’anno la tassa è stata abbassata, abbiamo fatto un buon lavoro”

Situazione politica?

“Tutto tranquillo”