Intervista esclusiva al Dottor. Franco Maglione e uno dei migliori dottori del Cardarelli

Intervista esclusiva al Dottor. Franco Maglione e uno dei migliori dottori, grazie alle tante testimonianze dei pazienti , gli chiediamo

Come ti trovi qui a Laurito Da Adolfo?

“E’ il posto migliore del mondo, come location e come accoglienza”

Da quanti anni fai questo lavoro?

“sono 40anni che faccio questo mestiere”

Hai fatto interventi , non da tutti, pochi hanno avuto il coraggio di fare, interventi alle aorte che molti Dottori hanno rifiutato, per possibile insensibilità alle gambe, anche qui a Positano, cosa ti ha spinto a farli?

“Perché per me questo lavoro è una sfida, non lo so forse sarà anche in parte incoscienza, ma io amo affrontare i casi difficili, e cercare di risolverli”

Sei anche un motociclista?

“Si, essendo proprio un motociclista perché come si vuol dire,mi piace fare le curve con “le recchie per terra”, ovviamente sempre con una certa prudenza e valutando bene tutte le situazioni.”

Continui a lavorare?

“Continuo a lavorare, anche se sono andato in pensione dal Cardarelli di Napoli, dove ho fatto il capodipartimento per parecchi decenni, e continuo a fare il lavoro esclusivamente da medico, lasciando tutte le burocrazie e gli impegni amministrativi che sono abbastanza impegnativi.”

Cosa consigli a qualcuno che ha qualche problema? Consigli di emigrare o ci sta qualcuno competente nel campo ad aiutarli?

“In Campania abbiamo delle eccellenze, parecchi scappano via e se ne pentono amaramente dopo, bisogna informarsi bene, andare dal medico, valutare bene la sua competenza e soprattutto umanità. Perché il medico deve instaurare un rapporto di amicizia con il paziente, portare fiducia e a termine l’operazione”

Cosa consiglia ad un giovane che vuole cominciare la sua professione?

“Deve lavorare in Italia, fortemente in Italia, perché tutte le eccellenze scappano fuori, e ne abbiamo tanti esempi. In Italia, impegnandosi, scegliendo i posti giusti, le eccellenze possono fare i loro lavoro in modo eccellente”