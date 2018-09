E’ iniziato ieri 18 Settembre 2018 il progetto di alternanza scuola-lavoro che coinvolge la redazione di PositanoNews e tre alunni del Liceo Publio Virgilio Marone di Meta, in Penisola Sorrentina.

Dopo i progetti degli anni passati con gli istituti Gaetano Salvemini di Sorrento e De Gennaro di Vico Equense, quest’anno Positanonews ha iniziato un progetto col Marone. Gli studenti verranno immersi nella parte attiva del giornalismo in Penisola. Sono in programma ore di formazione teoriche su come funziona un giornale online, ma anche attività sul territorio.

Il liceo Marone coinvolge tutti gli alunni in progetti di alternanza scuola-lavoro, il cui svolgimento è fondamentale per le prove di maturità, per garantire un’esperienza che va oltre le tradizionali lezioni tra le mura scolastiche.

Al termine di questa esperienza, avranno vissuto una realtà che molto probabilmente senza questa esperienza sarebbe potuta rimanere ignota.

Francesco Talamo, Maria Sofia Milano, Tommaso Fusco