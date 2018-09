Inge Feltrinelli, il ricordo di Erri De Luca “Mi fece ballare”

Erri De Luca si racconta «fiero di essere rimasto fedele al suo catalogo». E racconta quel valzer ballato a Francoforte: «Ero goffo, non se ne curò»

Per lei ha fatto quello che mai avrebbe immaginato di fare e che mai più avrebbe fatto dopo. Ballare.

Come ballare?

«M’invitò a una edizione della Fiera del Libro di Francoforte, un posto per editori più che per scrittori. Voleva farmi conoscere, mi presentava a vari personaggi importanti e a me del tutto ignoti. Una sera m’invitò a ballare. Impossibile. Non lo so fare, non sono mai entrato in una discoteca o in una sala da ballo. Insistette. Ho danzato con lei un goffo valzer che come unica grazia aveva quella di non pestarle i piedi».

Erri De Luca ricorda Inge Feltrinelli così, come una persona speciale, ineguagliabile, irripetibile, in grado di coinvolgerlo in avventure impensabili con l’entusiasmo e la voglia di vivere che animava i suoi giorni. Coinvolgimento trascinante in passioni calde e nel progetto culturale: dalle stanze della casa editrice in via Andegari a Milano, il laboratorio d’idee della casa, al mitico Frankfurter Hof, l’hotel della Buchmesse dove i giorni della Fiera andavano tra incontri, affari e feste, Inge Feltrinelli in fondo era sempre la stessa.

L’autore napoletano oggi rivendica la fedeltà all’etichetta dall’esordio di Non ora, non qui del 1989 al prossimo Il gioco dell’oca atteso in libreria il mese prossimo, pur con qualche cedimento marginale come un tratto di appartenenza intellettuale, civile e politica a una comunità. La sua immagine risalta nei contorni di un volto tutto sommato giovanile, anche se all’epoca aveva 39 anni, nel catalogo storico che celebrava i 50 anni delle edizioni pubblicato nel novembre 2006, nel pagine tra il premio Nobel Nagib Mahfuz e l’altro napoletano Domenico Starnone. Dove si ricorda l’esordio felice «rivelando subito i segni del grande scrittore».

La morte di Inge Feltrinelli lo ha profondamente colpito e addolorato, nonostante i malanni che si erano susseguiti in fondo lei non era mancata agli appuntamenti storici, come all’ultimo Salone del Libro di Torino.

De Luca, come avvenne ormai 30 anni fa l’incontro con il marchio Feltrinelli e quindi con Inge?

«Non ora, non qui nacque a Milano. Ero tornato dalla Tanzania e avevo preso l’abitudine di creare storie, le scrivevo, le terminavo e le buttavo. Scrivevo nelle ore serali, quando smettevo di lavorare in cantiere. Intanto, avevo preso in mano una Bibbia e senza alcun proposito mistico mi era venuta voglia di approfondire l’ebraico. Dall’Africa dopo 7 mesi ero andato a Roma con la febbre malarica, dopo una tappa a Catania e un breve passaggio a Napoli partii per Milano. Qui si stava svolgendo il processo Calabresi ed ero ospite di una ex compagna di Lotta Continua, appena assunta come segretaria alla Feltrinelli».

Si tratta di Giulia Maldifassi, che poi sarebbe diventata la straordinaria responsabile dell’ufficio stampa e grande amica di Inge.

«Sì. Un giorno lei legge il mio mucchietto di fogli che avevo lasciato in giro e decide di portali con sé in ufficio. Tornò a casa dicendo che mi offrivano di pubblicarli».

Lei risposte subito di sì?

«In verità una timida proposta l’avevo già ricevuta da un altro editore, Leonardo di Leonardo Mondadori. Saltò tutto perché da quelle mie pagine scritte a macchina volevano ricavare un volume che fosse il doppio. Mi venne da ridere e salutai».

Così divenne uno scrittore a tutti gli effetti e soprattutto un autore Feltrinelli. Come conobbe Inge?

«Alla pubblicazione del mio primo libro lei m’invitò a pranzo. Nel 1989 facevo il mestiere di muratore, avevo mani grezze. La calce accompagnava le unghie e le piccole ferite. Sulla sua tovaglia bianca erano bene in vista. Le feci simpatia».

Del resto, Non ora, non qui ebbe un successo immediato e Inge Feltrinelli ne potè essere fiera. Che impressione ne conserva del personaggio?

«Ricordo che conosceva mezzo mondo, ma non aveva nessun’aria da gran dama. Fu sempre schietta e diretta, umile, semplice e disponibile».

Conservò questo atteggiamento nei suoi confronti?

«Certo. Ovunque l’ho incontrata, Inge Feltrinelli spalancava abbracci e sorrisi. Aveva un piacere autentico nel farmi conoscere gli altri autori della casa editrice e gli scrittori ed editori suoi amici. Io non li conoscevo, almeno tutti. Era un po’ la sua maniera di accogliere».

Di farla sentire in una comunità?

«Lei, Inge, per me timbro, marchio, sigillo, impronta del nome Feltrinelli, al cui catalogo appartengo con erezza».

