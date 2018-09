India: violentata con un tubo di metallo, grave una bimba di 7 anni

Violentata con un tubo di metallo a soli 7 anni rischia la vita. Una bambina piccola è stata violentata da un uomo che ha usato per accanirsi su di lei un tubo idraulico di metallo causandole importanti lesioni interne e di conseguenza una violenta emorragia. Ora la piccola si trova in un ospedale di Nuova Delhi ed è in condizioni critiche dopo aver subito un intervento chirurgico ai genitali. Un 21enne è stato identificato come colpevole ed è stato arrestato nel distretto di Shahdara, nella parte nord-orientale della città. Quanto accaduto alla bambina ha sconvolto il paese, colto per l’ennesima volta da un caso di stupro su una minore. In India il problema delle aggressioni ai danni delle donne, spesso anche bambine piccole, continua ad essere molto importante, anche se autorità e associazioni si stanno muovendo per contrastare il vergognoso fenomeno.Pare che la bimba, come riporta la stampa locale, sia stata adescata in un parco, il 21enne l’avrebbe poi portata in un posto isolato e avrebbe abusato di lei. Quando si sono accorti di lei, la piccola aveva una forte emorragia in corso. Sembra, inoltre, che la giovanissima vittima provenisse da una famiglia molto povera e, oltre alle lesioni interne, i medici abbiano riscontrato anche un grave stato di denutrizione. (Rassegna stampa – Salernonotizie)