Breaking news. Incidente sulla super strada. Da Sorrento, dopo il casello verso Castellammare di Stabia. Quindi per chi va verso l’autostrada Napoli – Salerno o da qui verso Vico Equense e la Penisola Sorrentina avvisiamo che vi possono essere dei problemi di circolazione. Al momento non sappiamo molto, uno scontro fra un’auto ed un ciclomotore a quanto sembra. Ci scusiamo se non abbiamo al momento altre notizie, ma cerchiamo di informarvi al più presto sperando di fare cosa utile a chi legge.