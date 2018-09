ANTEPRIMA ore 6 – Maiori, Costiera amalfitana. Nella notte divampa l’incendioa ridosso di Maiori visibile da Ravello e dalla Costa d’ Amalfi . I vandali in azione con la copertura del buio. È il classico caso di autocombustione del cervello di esseri che di umano hanno poco o nulla. Vorremmo sapere cosa passa nella testa di questa gentaglia e, nel caso hanno una famiglia, come fanno a continuare a guardare negli occhi figli e nipoti ai quali hanno tolto un pezzo di futuro. Gli aggettivi si sprecheranno di sicuro, e il web per un giorno sarà assalito. Maiori si è svegliata nella notte al l’odore acre del fumo che ha riempito il fondo valle, la

Costiera tutta si sceglierà con la

Consapevolezza che criminali senza anima sono ancora fra di noi

AGGIORNAMENTI

L’incendio è divampato in zona Madonna delle Grazie e da l’impressione di essere poco al di sopra degli abitati, anche se la distanza c’è , è impressionante . Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Maiori ed i volontari della protezione civile Millennium di Amalfi ed i Colibrì. Ma prima delle luci del giorno non si può intervenire. Si aspetta l’arrivo dell’elicottero da Pontecagnano Salerno e anche eventualmente un canadair da Napoli. Ma prima delle 10 , in genere, non arrivano. Vi terremo informati

AGGIORNAMENTI

Sembra che l’incendio si sia sviluppato verso le 2 di notte. Abbiamo sentito il sindaco Antonio Capone su questo gesto criminale “Ci siamo allertati e a breve arriveranno gli elicotteri”. Intanto sul posto volontari, vigili del fuoco e cittadini a presidiare il territorio. Il fumo si vede da Ravello , Amalfi e finanche verso Salerno

